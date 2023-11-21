شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا الأمبريزاريو تقدم حفلين على مسرح الجمهورية بعد غياب 12عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة الى إعادة إنتاج نوادر الأعمال العالمية فى مختلف اشكال الفنون الجادة تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين بعد غياب استمر أكثر من 12 عام الأوبرا الكوميدية القصيرة "الامبريزاريو" للموسيقار النمساوى العالمى موتسارت الى جانب عدد من الأغانى التى تضمنتها أشهر أوبراته وذلك في حفلين يقاما بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 23 ، 24 نوفمبر علي مسرح الجمهورية.

"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لاول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787 وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة علي غرورهما وإرضائهما معا.

يؤدى الأدوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع إنجي محسن فى دور ساحر القلب مدام هارتميلت ، فيرونيا فيليب بالتبادل مع أميرة رضا فى دور رنين الفضة ، مينا رفائيل بالتبادل مع ابراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين ، تامر توفيق بالتبادل مع أسامة جمال فى دور مستر بوف.

أما الفاصل الأول يضم مقتطفات من أغانى أشهر أوبرات موتسارت منها دون جيوفاني، هكذا يفعلن جميعا، الناي السحري، الاختطاف من السرايا، باستيان تحت باستيان وغيرها .

فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون