شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا الأمبريزاريو تقدم حفلين على مسرح الجمهورية بعد غياب 12عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لاول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787 وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة علي غرورهما وإرضائهما معا.
يؤدى الأدوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع إنجي محسن فى دور ساحر القلب مدام هارتميلت ، فيرونيا فيليب بالتبادل مع أميرة رضا فى دور رنين الفضة ، مينا رفائيل بالتبادل مع ابراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين ، تامر توفيق بالتبادل مع أسامة جمال فى دور مستر بوف.
أما الفاصل الأول يضم مقتطفات من أغانى أشهر أوبرات موتسارت منها دون جيوفاني، هكذا يفعلن جميعا، الناي السحري، الاختطاف من السرايا، باستيان تحت باستيان وغيرها .
فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون
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