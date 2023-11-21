شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فيروز.. جارة القمر غنت لكل الألوان الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الكبيرة فيروز، اليوم بعيد ميلادها، وجارة القمر من أشهر فنانى العالم العربى ومازالت أغانيها يستمع لها الجميع في الوطن العربى، واسمها الحقيقى نهاد رزق وديع حداد، ولدت فى قرية الدبية فى منطقة الشوف الجبلية.

وقدمت فيروز العديد من الأغانى العظيمة ومن تلك الأغانى أغنية "كيفك أنت" والكل ربطها بأن كلمات الأغنية تجسد حالة حبيبة تغني لحبيبها السابق وتسأله عما إذا كان تزوج بعدما هجرها وسافر خارج البلاد ولكن في الحقيقة أن الأغنية غنتها فيروز لأبنها زياد الرحبانى.

والأغنية غنتها فيروز لابنها زياد الرحبانى حين هجر لبنان ليتزوج بحبيبته دلال كرم، وسافر زياد ليركض وراء حبه ولم يكن قد أبلغ أحدًا بموعد عودته، وعندما عاد كان برفقة صاحبه في لبنان، الذى عاد إليها فجأة فقابل فيروز، وسألته كيف انت عم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد".

قدمت فيروز المئات من الأغاني التي أحدثت ثورة وتجدد في الموسيقى العربية، وذلك بتقديمها الأغاني القصيرة ذات المعنى مع الأخوين رحباني وأخيهما ألياس وذلك بخلاف القاعدة التي كانت سائدة في ذلك الوقت التي كانت تمتاز الأغاني فيها بالطول، كما كانت تمتاز أغاني فيروز ببساطة التعبير مع عمق المعاني وتنوع المواضيع، فغنت للأطفال وللحب كما غنت للقدس وللقضية الفلسطينية وللأم والوطن .

كما قدمت العديد من الأغاني التي أدرجت في مجموعة من المسرحيات والتي وصل عددها نحو خمس عشرة مسرحية، وكانوا من تأليف الأخوين رحباني فقد تنوعت مواضيع تلك المسرحيات بين نقد الحاكم والشعب وأخرى تمجد الحب والبطولة بشتى أنواعهم .