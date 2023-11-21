شكرا لقرائتكم خبر عن "المسرح لعبة" يفتتح مهرجان القراءة المسرحية الرابع بالإسكندرية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت د. نبيلة حسن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القراءة المسرحية على مسرح مكتبة الإسكندرية تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ود. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

بدأ الافتتاح بفقرة درامية لعدد من سكتشات لعروض اسبانية بطولة عمرو خميس ومشيئة رياض، ثم فقرة غنائية بعنوان "المسرح لعبة" غناء عمرو غزال وحبيبة احمد، وتوجهت لورا احمد مدير المهرجان بالشكر لكل من ساهم في استمرار المهرجان من أساتذة أكاديمية الفنون والمبدعين الطلاب.

وقالت د. نبيلة حسن رئيس المهرجان إن وجود هذا الحدث في الإسكندرية لأول مرة يعد في حد ذاته توسعا لنشاط المهرجان لذلك فكل الشكر للدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية و محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة.

وأضافت: لقد بدأنا التعاون مع جمعية المهتمين بالثقافة الإسلامية وأخذنا وعدا من الملحق الثقافي الاسباني د. ماجدلينا كروز بدعم ترجمات وإعادة النظر في الترجمات القديمة لكنوز المسرح الناطق باللغة الإسبانية سواء لإسبانيا أو لأمريكا اللاتينية.

وقالت ماجدلينا كروز الملحق الثقافي الاسباني: إن إقامة مهرجان من هذا النوع هو وسيلة لتسليط الضوء على خصوصيات النص الدرامي وتحفيز شباب الفنانين على تقديم إنتاجهم المسرحي وكسب الثقة في ابداعهم واكتساب الخبرات في التعامل مع قدرات النص الدرامي التعبيرية القادرة على جذب الجمهور.

وقد شهد الحفل تكريم اسم الشاعر والمؤلف والناقد المسرحي الراحل د. مصطفى سليم والجهات المشاركة بالمهرجان وكذلك د. محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.



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