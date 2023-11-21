شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات الفنية يرفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية بيان تأكيد على الرفض التام لمحاولات التطبيع، وجاء نص البيان، "يؤكد الاتحاد العام للنقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية رفضه التام لجميع محاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بكل صوره انطلاقا من موقفه الدائم والمعلن بقرار الاتحاد الصادر في 19 يناير من عام 1981 وبإجماع رؤساء النقابات وجميع الأعضاء والذي اقر علي منع التعامل بأي شكل من الاشكال مع الكيان الصهيوني وكذلك المؤسسات والهيئات التي تنظم المهرجانات الفنية داخل وخارج مصر ويعاقب من يتعامل من أعضاء النقابات الثلاثة بالفصل وهو ما أكده واقره المؤتمر للاتحاد والجمعية العمومية في 25 أكتوبر 1996 ويأتي هذا بعد الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني".



بيان الاتحاد

وأكمل، "الاتحاد يستنكر بشدة الاعتداءات الغاشمة من الكيان الصهيوني التي تنال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة واصراره علي قهر البشر والطير والحجر منازل ومستشفيات ومدارس وتكرار المجازر اليومية ضد الشيوخ والنساء والاطفال والفنانين الإعلاميين، ويقف الاتحاد بكل أعضاء نقاباته الثلاثة وقفة واحدة ضد كل من يسعي للتطبيع مع الكيان الغاشم"

فلسطين تحيا