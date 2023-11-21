مسلسل “القضاء” يصنع التاريخ في تركيا بساعات قليلة

أقيم في الساعات الماضية حفل توزيع جوائز Golden Palm Awards أو (جوائز السعفة الذهبية) في تركيا بحضور نجوم تركيا، حيث نال مسلسل “القضاء” جائزة أفضل مسلسل في العام.

أما يغيت كوتشاك نجم مسلسل “أخوتي” استلم جائزة “أفضل ممثل في مسلسل درامي” وتسلّم أيضًا جائزة “أفضل مسلسل درامي” ضمن حفل توزيع الجوائز. http://www.instagram.com/p/Cz5W0YvLlIa/

كذلك حصد اركان بيتيكايا جائزة أفضل ممثل سينمائي. أما اوزغور اوزان نال جائزة أفضل ممثل في العام عن دوره في (الازقة الخلفية). كما حصد أفضل ممثل صاعد في العام حسن دنيز ياران، أما ديلان دينيز نالت أفضل ممثلة مسرحية.

وفي ساعات قليلة، حصل مسلسل “القضاء” على جائزة ثانية ضمن مهرجان جوائز إيمي العالمية لعام ٢٠٢٣ كأفضل مسلسل تلفزيوني.

حضر الحفل عدد من المشاهير أبرزهم بينار دينيز وكان اورغانجي اوغلو بالاضافة الى كل نجوم مسلسل “القضاء” الذين تفاجأوا بالجائزة وهتفوا فرحًا عند الاعلان عن فوز مسلسلهم.

وبهذا تكون شركة الانتاج Ay Yapım (القمر) قد فازت للمرّة الثانية بجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني في جوائز الايمي الدولية حيث فازت الشركة قبل ٦ سنوات بالجائزة عن مسلسل “حب أعمى”.