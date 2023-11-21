شاكيرا تجني ثروة بسبب اغانيها التي تتحدّث عن بيكيه، الرقم سيصدمكم

لا شك أن شاكيرا هي واحدة من أنجح وأشهر فنانات أميركا اللاتينية في التاريخ. ولدت في بارانكويلا منذ ٤٦ عامًا، وقد حصدت عددًا لا يحصى من الجوائز والترشيحات والنجاحات خلال أكثر من ٢٠ عامًا من حياتها المهنية. لقد منحتها ثروة جيدة وثروة ضخمة، حسب تقديرات مجلة فوربس، ولكن كم تمتلك الفنانة ذات الاصول اللبنانية؟

أصدرت الفنانة الكولومبية أكثر من ١٠ ألبومات استوديو، أشهرها “¿Dónde están los ladrones؟”، في عام ١٩٩٨، “Pies descalzos”، في عام ١٩٩٥، أو “El Dorado”، في عام ٢٠١٧.

لكن شهرة شاكيرا ازدادت أكثر في الأشهر الأخيرة، خاصة بسبب أحدث أغانيها المنفردة، حيث تركت أكثر من “رسالة” لشريكها السابق لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه، بعد انفصالهما.

ثروة شاكيرا بحسب فوربس

وبحسب مجلة فوربس، فإن ثروة شاكيرا التي جمعتها على مر السنين تتجاوز ٤٠٠ مليون دولار، من بينها عدة منازل فخمة في مختلف أنحاء العالم.

على سبيل المثال، المنزلين اللذين شاركتهما مع جيرارد بيكيه في برشلونة. بالإضافة إلى ذلك، منزل في ناسو، عاصمة جزر البهاما، كلّفها ١٠١ مليون دولار، أو قصرها المذهل في فلوريدا (ميامي) الذي دفعت مقابله ١٢.٧ مليون دولار.

هذا هو المبلغ الذي كسبته شاكيرا مقابل أغاني بيكيه

ثلاثية أغانيها المنفردة الأخيرة (“Te Felicito” و”Monotonía” و”Session 53″)، والتي تركت فيها عدة رسائل لجيرارد بيكيه، حققت أيضًا الكثير من المال للفنانة، التي تعرضت لانتقادات في ذلك الوقت بسبب ما اعتبره البعض استغلالها لحالتها الزوجية في ذلك الوقت لكسب المال.

وفقًا لمجلة فوربس، أكسبتها الأغنية مع Bizarrap ما يزيد قليلاً عن ٣٥٣٠٠٠ دولار أميركي على يوتيوب و٢٦٢١٠٠٠ دولار أميركي على Spotify، وترتفع مع زيادة الأموال مع كل تشغيل.

حققت أغنيتها “Te Felicito” مع Rauw Alejandro التي تم إصدارها في أبريل ٢٠٢٢، أكثر من ١٣.٦ مليون دولار (دولار أميركي). حقق فيلم “Monotonía” مع Ozuna أكثر من ٤.٩ مليون دولار (دولار أميركي).

وبالتالي، فإن ما حصلت عليه الفنانة الكولومبية من هذه الأغاني الثلاث التي تحمل حسرة وحقد، جمع أكثر من ٢١ مليون دولار، بحسب المجلة الشهيرة.