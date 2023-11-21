في ذكرى رحيلها.. ليلى مراد اليهودية التي لم تقبل مغادرة مصر

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم الـ 21 تشرين الثاني/نوفمبر ذكرى رحيل الفنانة المصرية ليلى مراد، التي أحبها الجيل القديم كما الجيل الجديد، وما زال صوتها يصدح في الآذان.



وقد تم إنتاج مسلسل يحكي قصة حياة ليلى مراد، تحت عنوان "قلبي دليلي"، والذي كشف عن أن الفنانة المصرية، والتي تنتمي للديانة اليهودية، لم تقبل أن تلجأ إلى إسـ رائيل، في الفترة التي بدأت فيها الدعوة لإنتقال اليهود إلى فلسـ طين، وأصرت على أنها مصرية، وتريد أن تبقى في مصر، بالرغم من هجرة عدد كبير من أفراد عائلتها.

وفي عام 1947 اعتنقت ليلى مراد الإسلام، بعد أن كانت يهودية، وذلك في فترة أوائل شهر رمضان من ذلك العام، وأعلنت إسلامها في مشيخة الأزهر أمام الشيخ محمود أبو العيون، وبقيت على الدين الإسلامي إلى أن توفيت.