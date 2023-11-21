لهذا السبب ترفض شيرين إجراء عمليات تجميل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية شيرين عن السبب وراء رفضها لإجراء عمليات تجميل مشيرة إلى أنها لا تخفي سنها أبدا لأن الجمهور لا يمكن خداعه.



وقالت شيرين: "أنا مهما عملت عشان أبقى حلوة أو أجمل في نفسي، مش ممكن أبدا هيوصل أي بشر أنه يكون أحسن من خلق ربنا. ممكن أجي أكبر خدودي شوية يقفلوا على عينيا، ممكن أجي أشد وشي حواجبي تترفع يبقى شكلي شيطاني، الخطوط في الوش دي العمر والسنين، كل واحد بيبقى عنده قناعة، أنا قناعتي بعيدة عن الموضوع ده. وأكملت شيرين متحدثة عن فكرة كشفها لعمرها الحقيقي في أي لقاء لها: "أنا مش هفضل شكلي زي زمان، ناس بتعتب عليا أن بقول سني الحقيقي طيب لو مقلتوش ما مسرحية "المتزوجون" متصورة من سنة 1979 يعني حاجة وأربعين سنة وأنا قدامهم بحسبة بسيطة جدا هيقولوا دي ست كدابة، وليه أكدب عشان إيه أنا راضية جدا".

حديث شيرين هذا جاء خلال لقاء مع برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري.