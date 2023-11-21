- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أحدث باكس، إبن الممثلة العالمية أنجلينا جولي من زوجها السابق الممثل العالمي براد بيت بالتبني، الجدل بعد وصفه والده بالـ "حقير من الطراز العالمي"، مؤكداً أنه جعل أطفاله "يرتجفون من الخوف".
وكتب باكس: "عيد أب سعيد لهذا العالم !! أنت تثبت مرارًا وتكرارًا أنك شخص فظيع وحقير. ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الصغار الذين يرتجفون خوفًا في حضورك. لن تفهم أبدًا الضرر الذي سببته لعائلتي لأنك غير قادر على القيام بذلك. لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا..يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما، عيد أب سعيد، أيها الإنسان الفظيع!!!"
كانت هذه تفاصيل خبر إبن أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني يصف الأخير بالـ "حقير"!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.