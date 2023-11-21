إبن أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني يصف الأخير بالـ "حقير"!!

ميرنا وليد - بيروت - أحدث باكس، إبن الممثلة العالمية أنجلينا جولي من زوجها السابق الممثل العالمي براد بيت بالتبني، الجدل بعد وصفه والده بالـ "حقير من الطراز العالمي"، مؤكداً أنه جعل أطفاله "يرتجفون من الخوف".



وكتب باكس: "عيد أب سعيد لهذا العالم !! أنت تثبت مرارًا وتكرارًا أنك شخص فظيع وحقير. ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الصغار الذين يرتجفون خوفًا في حضورك. لن تفهم أبدًا الضرر الذي سببته لعائلتي لأنك غير قادر على القيام بذلك. لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا..يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما، عيد أب سعيد، أيها الإنسان الفظيع!!!"