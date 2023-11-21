ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري وليد فواز لمتابعيه، صورة لطفلة رسمت شخصيات مسلسل صوت وصورة، وتأثرها بالمسلسل.

وعلق وليد فواز على الصورة قائلاً: من الحاجات اللى تفرحنى جدا أصحى من النوم على صورة رسمها طفلة تأثرت بالمسلسل، شكرا للطفلة الموهوبة القمر فرح هاني".

وأعادت الممثلة حنان مطاوع نشر الصورة لمتابعيها، عبر حسابها الشخصي.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" هو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وشارك في البطولة كل من: حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامي الطمباري وغيرهم من الممثلين.

كانت هذه تفاصيل خبر طفلة رسمت شخصيات مسلسل "صوت وصورة" وحنان مطاوع ووليد فواز يردان عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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