اليوم.. تخريج دفعة "ابدأ حلمك" بموط الداخلة ضمن فعاليات عاصمة الثقافة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - تعد فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المبادرات التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار الاحتفال بتعيين الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023. وتشمل هذه الفعاليات تخرج دفعة جديدة من أبناء مدينة الداخلة، والتي سيتم إقامتها في مسرح قصر ثقافة موط.

تحظى هذه المبادرة برعاية كريمة من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. ويهدف المشروع إلى تعزيز الإبداع والفنون بين الشباب وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم.

تنظم دفعة الداخلة، مشروعًا فنيًا رائعًا بعنوان "حياة"، ليظهر مهارات المتدربين والمستوى الذي وصلوا إليه خلال برنامج التدريب المقرر. شارك في هذا المشروع 40 متدربًا من سكان الداخلة.

يذكر أن العمل في المشروع بدأ بالداخلة في شهر مارس الماضي، وأن التدريب على الأداء قدمه المخرج أحمد السيد، والتدريب على الأداء والتنفيذ الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام. حسني، والتدريب المسرحي للكاتب سعيد حجاج، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة للدكتور عمرو. وأشرف على التدريب في مجال السرد القصصي والارتجال ماهر الحجار، وتحت إشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع في وسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن. سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشاريع الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، والهدف منه تدريب شباب المحافظات وإعداد ممثلين متكاملين في فنون المسرح. تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر خلق الصورة لتقديم العروض المسرحية بأعلى جودة باختلاف طبيعة الإنتاج.

يترأس الفنان الدكتور هاني كمال، اللجنة التنفيذية للمشروع، بينما يقود المخرج أحمد طه في دور المدير الفني للمشروع.

تم تنظيم حفل تخرج لدفعة مشروع "ابدأ حلمك"، أمس الاثنين، في سينما هيبس، لأبناء مدينة الخارجة. قدمت الدفعة عرضًا مذهلاً بعنوان "صورة" وهو نتاج المشروع الذي استمر لمدة ستة أشهر وشارك في هذا المشروع 40 متدربًا من أبناء المدينة.

جانب من الفعاليات

تأتي هذه المبادرة الفنية الرائعة كمنصة للشباب الموهوبين في الداخلة، لإبراز مواهبهم وتطوير مهاراتهم الفنية في سياق برنامج التدريب المقدم لهم. وقد حظيت الدفعة بتقدير كبير من الحضور الذي امتلأت به السينما هيبس.

قد تضمن العرض مجموعة متنوعة من الأداءات الفنية، بما في ذلك الغناء والرقص والمسرح، حيث قدم المشاركون أداءً مبهجًا ومليئًا بالمشاعر العميقة. كان العرض لافتًا للنظر، وتم تصميمه بشكل متقن لاستعراض مواهب الشباب المبدعين.

يسهم هذا المشروع الفني في تعزيز الثقة والإلهام لدى المشاركين، فضلاً عن بناء شبكة اجتماعية قوية بين الشباب الموهوبين في الداخلة. ويشكل العرض نقطة تحول هامة في حياة المشاركين بتمكينهم من التعبير عن أنفسهم ومشاركة رؤيتهم الفنية مع الجمهور.

أشاد الحاضرون بروح الابتكار والتفاني التي ظهرت في العرض، وثنوا على جهود اللجنة التنفيذية ومدير المشروع لإحداث فرصة للشباب لتطوير مواهبهم وتحقيق طموحاتهم الفنية.

يجب أن تكون هذه المبادرة المحلية الفنية قدوة للمجتمع المحلي في دعم الشباب الموهوب وتوفير فرص لتطوير مواهبهم الفنية. إن الفن ليس فقط وسيلة جميلة للتعبير، ولكنه أيضًا أداة فعالة في تعزيز النمو الشخصي والتنمية المجتمعية. لذلك، على المؤسسات المحلية والمجتمعية دعم هذه الهمة الشابة والمساهمة في إنشاء مشاريع فنية مماثلة لاستغلال المواهب الشابة وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها.

وتتضمن فعاليات حفل التخرج عروضًا مسرحية وموسيقية وشعرية، تم تنفيذها بواسطة المشتركين في المشروع، الذين استفادوا من ورش عمل مكثفة وتدريبات تحت إشراف فني متخصص. وقد تم تطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم الفنية عبر هذا المشروع، وهم الآن جاهزون للتخرج وعرض ما تعلموه أمام الجمهور.

من المتوقع أن يكون حفل التخرج مناسبة مميزة تجمع بين الأهل والأصدقاء ومحبي الفنون في المدينة، كما يعد فرصة للمشاركين للمشاركة والاحتفال بهذا الإنجاز المهم في حياتهم الفنية. ومن المؤكد أنه سيكون لهذا الحدث أثر إيجابي على المجتمع المحلي، حيث سيتم تسليط الضوء على المواهب المحلية وتعزيز قيم الثقافة والفن في المنطقة.

يعكس مشروع "ابدأ حلمك" التزام وزارة الثقافة بتطوير الإبداع والمواهب الفنية في الوادي الجديد، وتقديم الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم وتحقيق طموحاتهم في المجالات الفنية المختلفة. ومن المتوقع أن تستمر الفعاليات التي ينظمها المشروع على مدار العام، وذلك بهدف تعزيز الحركة الثقافية والفنية في المدينة وبناء جيل جديد من الفنانين والمبدعين في المستقبل.

يعتبر هذا المشروع جزءًا من برنامج "ابدأ حلمك" الذي يهدف إلى توجيه الشباب نحو المجالات الفنية وتطوير مواهبهم.

تم اختيار فرقة العرض "حياة" من بين العديد من المشاركين في برنامج "ابدأ حلمك" بناءً على موهبتهم ومستوى المهارات التي وصلوا إليها. يعمل المتدربون في الفرقة على تطوير مهاراتهم في مجالات متنوعة مثل التمثيل والرقص والموسيقى والزخرفة المسرحية.

يهدف العرض "حياة" إلى استعراض الحياة في مدينة الداخلة من خلال قصة مؤثرة ومبتكرة. يتناول العرض قضايا مختلفة تتعلق بالشباب والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية. يعكس العمل الفني تطلعات الشباب وأحلامهم والرغبة في تحقيق أهدافهم.

تم تنظيم العرض بالتعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة الوادي الجديد بهدف تعزيز الثقافة والفن في المنطقة وتقديم فرص جديدة للشباب للاستفادة من المواهب المحلية.

من المتوقع أن يحضر العرض عدد كبير من الجمهور والمسؤولين والمهتمين بالثقافة والفن. ومن المهم أن يتم تقديم الدعم والتشجيع للشباب المشاركين في هذا المشروع المميز، حيث يعد هذا التخرج فرصة لهم لإظهار مواهبهم وبناء مستقبل ناجح في مجال الفنون.

جانب من الفعاليات