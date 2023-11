International Emmy Awards 2023| القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ51

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة امتلأت بنجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، تم تكريم الأفضل في التلفزيون العالمي بنيويورك في حفل توزيع جوائز International Emmy Awards لعام 2023، في دورتها الـ51.

شملت قائمة المرشحين 65 فنانًا من 20 دولة حول العالم، وحصلت Netflix على جائزتين لتقديم أفضل الأفلام الكوميدية المرشحة لمسلسلها البريطاني Derry Girls وVir Das: Landing، وهو عرض ارتجالي خاص يقدمه أحد أفضل الكوميديين في الهند، Vir Das، وكلاهما تقاسما جوائز أفضل مسلسل كوميدي.

ونستعرض خلال السطور الآتية، القائمة الكاملة لـ جوائز International Emmy Awards 2023

أفضل ممثلة: كارلا سوزا في La Caida (Dive)

أفضل ممثل: مارتن فريمان في فيلم The Responder

أفضل فيلم كوميدي: Vir Das عن Vir Das: Landing and ، والموسم الثالث من Derry Girls

أفضل فيلم تلفزيوني/مسلسل قصير: La Caida [Dive]

أفضل ترفيه غير مكتوب: A Ponte - The Bridge Brasil

أفضل مسلسل قصير: Des Gens Bien Ordinaires [A Very Ordinary World]

أفضل واقعي وترفيهي للأطفال: Built To Survive

أفضل فيلم وثائقي: Mariupol: The People's Story

أفضل فيلم وثائقي رياضي: Harley and Katya

أفضل برمجة فنية: Buffy Sainte-Marie: Carry It On

أفضل Telenovela: Yargi [Family Secrets]

أفضل رسوم متحركة للأطفال: The Smeds and The Smoos