الجمعة.. طارق الشناوي ضيف أسما إبراهيم في "حبر سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الناقد الفني طارق الشناوي ضيفا على برنامج "حبر سري"، يوم الجمعة المقبل 24 نوفمبر، على شاشة القاهرة والناس، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج برومو الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروا الناقد الفني الكبير طارق الشناوي في حلقة خاصة جدا، من حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم الجمعة 24 نوفمبر الساعة 10 مساءً على القاهرة والناس".

وخلال الحلقة يكشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه الشخصي في أعمال الفنانة حلا شيحة، وعودتها للفن مرة أخرى.

كما يتحدث عن تجربة الفنان تامر حسني في الإخراج والتأليف، قائلًا: "المفروض ولا يألف ولا يخرج".