"الحياة من غير صوتك ملهاش طعم".. لطيفة توجه رسالة لـ فيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة التونسية لطيفة، بعيد ميلاد النجمة الكبيرة فيروز، وعبرت عن حبها لها، ونشرت مقطع فيديو، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت لطيفة: "عمري ما تخيلت الحياة من غير صوتك، في أفراحنا وفي أحزاننا وفي حياتنا، بالنسبالي الحياة من غير صوتك ملهاش طعم، كبرنا على صوتك واحساسك، صوتك هو مرآة لآلامنا، ومرآة لأفرحنا، ومرآة لأحلامنا، ومرآة لحبنا للحياه وحبنا لبعض".

وأضافت: "ربنا يحميكي ويخليكي لينا ويطول لنا في عمرك يا أحلى من سمعت في حياتي يا قدوتي، كل سنة وانتي أحلى ما في وجداننا، كل سنة واحنا طيبين بوجودك وبروحك معانا".

يذكر أن آخر أعمال، الفنانة لطيفة أغنية "سحابة صيف"، وطرحتها عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.