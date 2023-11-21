في ذكرى وفاتها.. تعرف على وصية سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم 21 نوفمبر الذكرى الثانية لوفاة الفنانة سهير البابلي، إذ رحلت عن عالمنا 2021.

الفنانة سهير البابلي تعتبر واحدة من أشهر الفنانات في جيلها، قدمت للفن المصري حوالي 100 عمل ما بين السينما والمسرح وأيضا التليفزيون.

وكان الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، كشف عن وصيتها الأخيرة قبل وفاتها.

وقال طعيمة، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "طلبت مني عدم التوقف عن الأعمال الخيرية التي كانت تقوم بها وأن أستمر في تقديمها لبعض الناس الغلابة التي كانت تساعدهم، وعدم قطع هذه المساعدات أو التوقف عنها".

ومن أشهر مسرحياتها: ريا وسكينة، الناس اللي فوق، الفرافير، جوزين وفرد، حلاوة زمان، ليلى والمجنون، قصة الحي الغربي، نرجس، الدخول بالملابس الرسمية، مدرسة المشاغبين، شمشون وجليلة.

وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، ليلة عسل، السيد قشطة، دقة زار، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، استقالة عالمة ذرة"، وغيرها.