"أستاذي وتاج راسي".. صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة حب وتقدير للنجم محمد صبحي، بعد أن شارك الأخير صورة برفقة الأول على حسابه الرسمي بموقع "X"، وعلق عليها قائلًا: "مع تلميذي وصديقي الغالي وحبيبي صلاح عبدالله".

وأعاد صلاح عبدالله نشر الصورة على حسابه وعلق عليها قائلًا: "أستاذي وتاج راسي وصاحب الفضل، الذي لن أنساه ما حييت وناظر المدرسة التي كانت بداية إحترافي الحقيقي، والتي تعلمت منها الكثير، وهل ممكن أنسى أنك كنت السبب في أول ظهور لي في التيڤي من خلال مسلسلك العظيم (سنبل بعد المليون)".



يذكر أن صلاح عبدالله عرض له مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.