شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تحبس أسماء جلال والأخيرة تستنجد بشريف سلامة في "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبرت دليلة (أسماء جلال) مروان (شريف سلامة) بمشاركتها برفقة جدتها في زار جديد خلال أحداث مسلسل "ورق التوت" الحلقة 27 ليطلب منها الانضمام إليه وتصويره، وبالفعل ينضم مروان إليه ولكن تحدث مشكلة، ويهددهم بالإبلاغ عنهم، وتحاول جدتها (سما إبراهيم) أذيته، ولكن دليلة تمنعها.

تقوم دليلة بطرد مروان من الزار حتى لا يتعرض إلى الأذى، وعندما تذهب إلى جدتها للحديث معها، وبعد مناقشة حادة بينهم، تخبرها دليلة أنها تريد الابتعاد عن ذلك العالم، عالم السحر والشعوذة والأسياد، لتغضب منها جدتها، وتهددها بالحبس وعدم الخروج مجددا من المنزل ومنعها من ابنها، لترسل رسالة إلى مروان تخبره أنها تحبه ولكن من الضروري أن يبتعد عنها بعد حبسها في المنزل حتى لا تؤذيه جدتها.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.



مسلسل ورق التوت الحلقة 27