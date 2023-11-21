شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر محمد الجزار وأصدقاؤه: رحيله صدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الشاعر محمد طه الجزار والمستشار القانوني لجامعة الإسكندرية، على أن يدفن جثمان الراحل بعد صلاة العشاء بمقابر العائلة في كوم حمادة بالبحيرة، فيما نعى الراحل أصدقاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أنها صدمة كبيرة، حيث كتب الشاعر هشام صادق " راجل وفنان محترم وعلى خلق - ربنا يرحمك يا صديقي".

من أبرز أعمال الشاعر الراحل، كان أغنية " لا يا ستار" تتر نهاية مسلسل شغل في العالي غناء هيثم سعيد - راب زياد النوبي والسيد العجمي وألحان محمد جوليو وتوزيع يوسف حسين وهندسة صوتية حسام سعيد.

مسلسل "شغل في العالى" بطولة فيفى عبده، شيرين رضا، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.