 كريستينا صوايا تستعد لدراما رمضان ٢٠٢٤ من بوابة مصر… اقرأ التفاصيل

اعلنت الفنانة اللبنانية كريستينا صوايا عن أحدث اعمالها التمثيلية وهو مسلسل تلفزيوني يتم التحضير له حاليًا والذي يُعد المشاركة الأولى لها في مصر، على ان ينطلق تصويره الفترة المقبلة استعدادًا لموسم شهر رمضان ٢٠٢٤.

وأشارت “صوايا” انها لن تكشف عن اسم المسلسل الآن، إلا عندما يكتمل توقيع كافة الابطال على ان تبدأ جلسات مكثفة لمناقشة النص الدرامي مع فريق العمل الشهر المقبل.

وتمنّت كريستينا ان تنفرج ازمة غزة في ظل حالة الترقب التي يعيشها الفلسطينيون واللبنانيون، والشعب العربي بأكمله نتيجة التطورات المتلاحقة.

واشارت صوايا الى ان خطوة المشاركة في مسلسل مصري تأخرت كثيرًا خاصة بعد مجموعة من الاعمال التي شاركت بها كممثلة حيث كان بدايتها في مسلسل “ذكرى” بدور مساند والذي حقق اصداءً مقبولة لدى المشاهد اللبناني، ومن بعده شاركت في عدة مسلسلات وافلام كوميدية ودرامية كان اخرها عام ٢٠٢٠ في الفيلم اللبناني “بيروشيما” الذي جسد واقع كارثة انفجار مرفأ بيروت.

واضافت صوايا انها بعد الفيلم ركّزت أكثر في الغناء على مدار الثلاث سنوات الماضية وتوجتها بالتعاون في آخر كليباتها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز في اغنية طرحت باللهجة المصرية بعنوان “حريم السلطان” وذلك بعدما امنت الشركة بموهبتها واصرارها على النجاح.

وأكدت صوايا انها ليست غريبة عن الجمهور المصري فهو يعرفها كمغنية واستمتع بأغانيها في أكثر من حفلة كان آخرها في مدينة شرم الشيخ منذ شهرين، لكن هذه المرة سيتعرف الجمهور المصري عليها كممثلة، وتأمل ان تنال اعجاب كل الأسر المصرية والعربية من خلال المسلسل في الشهر الكريم ومنافسة محمد رمضان نجم العالم العربي من وجهة نظرها.