بعد أن خيب الأمال..The Marvels يعود ويحقق هذه الأرقام القياسية في صالات العرض

ميرنا وليد - بيروت - يحقق فيلم The Marvels إرادات عالية في دور العرض بعد أن لاقى نجاحاً مميز في صالات العرض حث وصلت إيراداته إلى 161 مليونًا و324 ألف دولار منذ طرحه يوم 10 من تشرين الأول/ نوفمبر الجاري بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعة و45 دقيقة.



وانقسمت إيرادات فيلم The Marvels بين 65 مليونًا و24 ألف دولار في شباك التذاكر الأميركي، و96 مليونا و300 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.

وكان قد ​​​​​​​خيب فيلم "The Marvels" أمال صناعه بعد الإيرادات الضئيلة التي حققها في شباك التذاكر العالمي، حيث حقق الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية 47 مليون دولار، و قد إعتبرت هذه أضعف إفتتاحية لفيلم في تاريخ عالم مارفل السينمائي.

فيلم "The Marvels" هو الجزء الثاني من فيلم "Captain Marvel" الذي طرح في 2019، و الفيلم من إخراج نيا داكوستا، ويشارك في بطولته عدد من النجوم العالمين من بينهم بري لارسون، و تيونا باريس، و إيمان فيلاني بالإضافة إلى النجم الكبير صامويل جاكسون.