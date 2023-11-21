حسام جنيد يعلق على خبر عودته الى إمارات رزق للمرة الرابعة

ميرنا وليد - بيروت - نفى الفنان السوري حسام جنيد عودته الى طليقته الممثلة إمارات رزق للمرة الرابعة بعدما انتشرت صورة تجمعهما. وأشارت المعلومات ان الصفحة التي سربت صورتهما سوياً لا تعود له وان هناك صفحة تنتحل شخصيته وطلب عدم تبني اي تصريح عنها. يذكر ان إمارات لم تعلق على انتشار هذا الخبر حتى الساعة على الرغم من ان عدد كبير من الجمهور عبّر عن فرحته بخبر عودتهما الى بعضهما.

يشار ان للثنائي ابنتين وهما "وطن" التي ولدت في 2013 و"إحساس" التي ولدت في عام 2018.

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