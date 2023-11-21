بصورة قديمة لوالدته.. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة حب لـ سمية الألفي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة قديمة لوالدته الممثلة سمية الألفي عبر حسابه الخاص، وظهرت الألفي في الصورة شابة، وعلق الفيشاوي على الصورة بكلمات من الحب قائلاً: "أمي العزيزةٍ لي وطن و هي الحِما و هي السكنِ .

. أحبك ماما".

وفي وقت سابق، كشف أحمد الفيشاوي عن معاناته مع مصفف الشعر في كواليس التصوير، حيث نشر فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر مصفف الشعر وهو يلاحقه بإستمرار لتصفيف الشعر والعناية بالذقن من أجل التصوير.

وكتب الفيشاوي ممازحاً تعليقاً موجهاً لمصفف الشعر :"دعني وشأني".

الفيشاوي يصور حالياً فيلم "السيستم"، قصة الفيلم فهي تدور في إطار اجتماعي حول شاب يعاني من مشكلة قديمة مع السيدات، ويلتقي بفتاة تعاني نفس العقدة مع الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

