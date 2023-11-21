بالصور- يارا السكري تتألق بأناقتها وجمالها وتسحر الجمهور بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري بظهورها على الجمهور بلوك رائع، إرتدت فيه توب باللون الأبيض من دون أكمام مع شورت قصير بنفس اللون، ومعطف طويل باللون الأسود، وتركت يارا شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً مميزاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب العالمين، اللهم غزة وأهلها بحفظك ورعايتك".

