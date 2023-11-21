صوت فلسطين الخالد.. فيروز في عيد ميلادها الـ88

ياسر رشاد - القاهرة - تأصلت فيروز اللبنانية في وجدان الوطن العربي رغم ابتعادها عن الساحة الفنية، إذ كانت وما زالت رمزًا فنيًا ووطنيًا فريدًا، يرافقنا صوتها في الحب والسلم كما يصاحبنا في الحرب، واليوم الثلاثاء الموافق21 من نوفمبر نحتفي بميلاد جارة القمر الـ88 ونحن نتذكر بل ونغني أغانيها المقدسة عن زهرة المدائن "القدس" منذ طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023.

أشهر 5 أغانٍ شدت بهم فيروز عن الأراضي المقدسة:



- أغنية "زهرة المدائن"

لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي، بداية أشهر وأقوى ما غنت السيدة فيروز عن القدس، وقد صدعت بها “بالغضب الساطع أتٍ” واشتهرت في شوارع زهرة المدائن- الاسم القديم لمدينة القدس- بعد نكسة 5 يونيو عام 1967 واحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، وكانت من كلمات وألحان الأخوين رحباني.

- أوبريت “جسرة العودة ”

اشتهرت “جسرة العودة” باسم - سلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة - وهى جملة من كلمات الأوبريت حيث شدّت فيروز من كلمات وألحان الأخوين رحباني عام 1968 وهى تحكي عن شباب فلسطين عائدين إلى أوطانهم بعدما غادروها كرهًا وهم صغار فَغنت:

وسلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة

يا منزرعين بمنازلكم

قلبي معكم وسلامي لكم



- أغنية "سيف فليشهر"

يعرفها الجمهور باسم -أن لا أنساك فلسطين - الجملة التي علقت في القلوب من كلمات الشاعر سعيد عقل حين غنتها فيروز لأول مرة في معرض دمشق الدولي عام 1966 بألحان الأخوين رحباني إذ غنت:

أنا لا أنساكِ فلسطينُ

ويشدُّ يشدُّ بِيَ البُعدُ

وكانت تتحدث الأغنية عن العودة إلى الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948

أغنية "القدس العتيقة"

مريت بالشوارع، شوارع القدس العتيقة، هكذا صدع صوت جارة القمر بعد زيارتها الثانية للقدس عام 1964 ، وذلك لزيارة الأماكن المقدسة والمشاركة في احتفالية ترتيل بمناسبة زيارة البابا بولس السادس للقدس، وأثناء تجولها سمعت حكايات الشعب الفلسطيني ومعانته منذ النكبة لتبكي حزنًا وتعود لتروي ما حدث فيكتب صهرها منصور الرحباني الكلمات من وحي القصة ويلحنها زوجها عاصي وتذاع في التلفزيون عام 1965.





- أغنية "يافا"

كنا والرّيحُ تَهبُ تصيح نقولُ سَنرجعُ يا يافا، هكذا ختم جوزيف ناصيف كلمات أغنية “يافا” من ألحان الأخوين رحباني وتغنت بها فيروز وتعيد بكلماتها صورة نقية جذابة عن أرض التاريخ وأيام الصيد بيافا، تحكي عما حدث بالأرض في هذا العالم المتهالك ولكنها تحمل سمت كل أغاني فيروز عن فلسطين وهو حلم العودة المؤكد للأرض.

يافا هي من أقدم وأهم المدن الفلسطينية التاريخية

كانت كلمات وألحان الرحباني التي حملتهم فيروز بصوتها إلى أرجاء العالم في صفوف الأوطان والشعب، فلم تغني يومًا لنظام لذلك خلدت أغانيها في القلوب والأذهان وقد جمعت أغلب أبداعها عن الأراضي المحتلة في ألبوم القدس في البال، لتظل في البال.