عمر عبد العزيز: اتحاد النقابات الفنية يحذر من التعامل مع مهرجانات عربية مطبعة

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القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية لـ"الخليج 365" إن الاتحاد يحذر من التعامل مع بعض المهرجانات العربية التى - للأسف - تتعامل مع الكيان الصهيونى وتوقع معه بروتوكولات تعاون، وذلك بعدما نما إلى علمه أن هناك مهرجانا عربيا وقع بالفعل بروتوكول تعاون مع هيئات ووجهات صهيونية.

وكان قد أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية بيان تأكيد على الرفض التام لمحاولات التطبيع، وجاء نص البيان "يؤكد الاتحاد العام للنقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية رفضه التام لجميع محاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلى بكل صوره، انطلاقا من موقفه الدائم والمعلن بقرار الاتحاد الصادر فى 19 يناير من عام 1981 وبإجماع رؤساء النقابات وجميع الأعضاء، والذى أقر على منع التعامل بأى شكل من الأشكال مع الكيان الصهيونى، وكذلك المؤسسات والهيئات التى تنظم المهرجانات الفنية داخل وخارج مصر، ويعاقب من يتعامل من أعضاء النقابات الثلاثة بالفصل، وهو ما أكده وأقره المؤتمر للاتحاد والجمعية العمومية فى 25 أكتوبر 1996، ويأتى هذا بعد الاعتداءات الغاشمة التى تستهدف الشعب الفلسطينى".