شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض اليوم الأول من مهرجان القراءة المسرحية فى دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم بداية من الساعة الخامسة عروض مهرجان القراءة المسرحية في دورته الرابعة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة نبيلة حسن ، وضمن برنامج اليوم هناك ثلاثة عروض مسرحية لطلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث تبدأ العروض في الساعة الخامسة بعرض "الحفرة والبندول " تأليف ادجار الان بو وإخراج محمد هارون، ثم "بيت برنارد البا "تأليف جارثيا لوركا وإخراج عمرو خميس، وأخيرا " ليلة القتلة " تأليف خوسيه تريانا وإخراج كريم عبودة.



الحفرة والبندول

مهرجان القراءة المسرحية يحتفي بالمسرح الإسباني ومسرح أمريكا اللاتينية خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري برئاسة الدكتورة نبيلة حسن استاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية، وتحت رعاية د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحمل الدورة اسم الناقد والشاعر الراحل د. مصطفى سليم ويشارك فيها 12 عرضا مسرحيا من معهدي الفنون المسرحية بالقاهرة والإسكندرية وأقسام المسرح في كليات الآداب جامعات الإسكندرية، حلوان، عين شمس، المنيا، وبني سويف، وتخضع العروض للتقييم من لجنة تحكيم بعضوية د. منى صادق، د. عبير منصور ود. كمال عطية.

ومن المقرر أن يستضيف مسرح مكتبة الإسكندرية عروض اليوم الأول والثاني من المهرجان، بينما تقدم عروض الأيام من 22 إلى 25 نوفمبرعلى مسرح معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.