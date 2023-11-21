شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف حنان مطاوع بقتل مراد مكرم فى "صوت وصورة" حلم أم حقيقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة 29 وقبل الأخيرة من مسلسل "صوت صورة"، ما زال البحث جار عن القاتل الحقيقي لعصام (مراد مكرم)، ومحاولة لطفي (صدقي صخر) إيجاد حل أو دليل لتبرئة رضوى (حنان مطاوع)، من تلك القضية وأثناء ذلك يتناقش لطفي مع مساعديه وافي (عمرو وهبة)، ومصطفى (أحمد شاهين)، ليخبراه أن رضوى نفسها هي من تزيد من حيرته بسبب كتمانها الاعتراف بالحقيقة سواء قتلته أو لا، وأنها لم تبوح ولا مرة بحقيقة ما حدث خصوصا مع ذهابها بالفعل إلى عيادة عصام (مراد مكرم).

وبعد نهاية المناقشة بين لطفي ومساعديه وبعد محاولته للخلود إلى النوم، يأتي مشهد لمواجهته رضوى حول حقيقة ما حدث في عيادة الدكتور عصام قبل مقتله، وهل هي وراء قتله أو لا، ولكنها تخبره أنها لا تتذكر ذلك، فيثور عليها لطفي ويخبرها أنها تخبئ الحقيقة عنه، وبعد الضغط الشديد عليها، تعترف قائلة: "قتلته"، لتنتهي أحداث الحلقة على ذلك.

وبعد تلك النهاية، انقسمت أراء الجمهور ما بين أن ذلك المشهد واقعي وأنها اعترفت بالفعل أنها من قتلت عصام الصياد، ولم يكن هناك أي مشتبه به آخر طوال الحلقات الماضية، بينما رآى الجزء الآخر من الجمهور أن ذلك المشهد لم يكن سوى حلما، وسوف تظهر حقيقته خلال حلقة اليوم من العمل، وبرروا ذلك بسبب الفراغ الذي أحاط رضوى ولطفي أثناء محادثتهم في السجن دون وجود نزلاء آخرين.

بالإضافة إلى نبرة صوت لطفي في الحديث معها والتي لم يعتاد عليها الجمهور خلال الحلقات الماضية، بالإضافة إلى حديث رضوى إلى لطفي بعد القبض عليها من قبل الشرطة بأنها لا تتذكر بالفعل وأن ما يأتي دائما في عقلها أنها بالفعل طعنته بالسكين أو أنها وجدته ميتا عندنا وصلت إلى العيادة، وفي انتظار الحلقة الأخيرة من العمل التي سوف تعرض اليوم على منصة watch it الإلكترونية، لمعرفة هل اعتراف رضوى بقتلها لعصام الصياد حلما أم حقيقة؟

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.