بالصور- وجه ياسمين صبري يبهر الجمهور ويخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري بأخر ظهور لها، حيث خطفت الأنظار بجمال وجهها وأنوثتها، وإرتدت ياسمين توب باللون الأبيضأوف شولدر من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج خفيف وهادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



ومن ناحية أخرى، فقد شاركت ياسمين صبري في فيلم "البعبع"، الذي تم عرضه في عيد الأضحى 2023، وحقق نجاحا واسعاً.

وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

