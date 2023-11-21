بالصورة- في عيد ميلادها..جيسي عبدو تعايد جينيفر عازار بهذه الطريقة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو صورة لمقدمة البرامج اللبنانية جينيفر عازار عبر حسابها الخاص، وعايدتها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها، حيث علقت عليها جيسي بالقول: "يوم ميلاد سعيد جيني".



وكانت أطلت جيسي عبدو على الجمهور بصور من موقع تصوير مسلسل "عرابة بيروت"، وظهرت مرتدية كروب توب باللون الأسود، وشورت أسود قصيراً، وقميصاً واسعاً مفتوحاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً.

وعلقت جيسي على الصور بالقول: "شتقتلكن كتير .. ما عم نزل صور الي فترة لاني عم صوّر مسلسل عرابة بيروت لاول مرة مع المخرج المميز فيليب أسمر، كتابة نور شيشكلي ومازن طه انتاج إيغل فيلمز .. يا ريت فيني نزّلكن شي من يلي عم صورو رح مووووت تشوفو الشغل لانو طالع شي روعة من الروعات".

