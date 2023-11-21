ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة فضالي صور لها من كواليس مسرحية "صوابع زينب" عبر حسابها الخاص وظهرت فيها إلى جانب الممثل المصري محمد ثروت و الفنان مصطفى حجاج و غيرهم، وعلقت منة على المنشور مباركةً لمحمد ثروات على نجاح المسرحية بالقول: "لبوشتي احلي لبش مبروك يا غالي صوابع زينب مكسر الدنيا يا احلي ثروت".
وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هن سندس وداليا ونانسي تعشن معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم.
إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - من كواليس مسرحية "صوابع زينب"..منة فضالي تبارك لـ محمد ثروت على النجاح الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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