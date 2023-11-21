شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل عاطفية من ابنتي بروس ويليس اشتياقا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت رومر ويليس، ابنة الممثل العالمى بروس ويليس، منشور جديد على حستابها من خلال موقع الصور إنستجرام بعد تشخيص إصابة الممثل بالخرف، تقاعد بروس من التمثيل العام الماضي بعد أن أعلنت عائلته أنه مصاب بالحبسة الكلامية، وهي حالة تؤثر على القدرات المعرفية.

وفي فبراير الماضى، قالت زوجته إيما هيمنج إن حالته تطورت إلى الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، ونشرت رومر، 35 عاما، صورة مع والدها عندما كانت طفلة، وجاء في التعليق: "أفتقد والدي حقًا اليوم".



بروس ويليس وبناته

وفي الأسبوع الماضي، نشرت تالولا، ابنة بروس الأخرى، عدة صور مع والدها على حسابها على موقع الصور إنستجرام، وكتبت: “ هذه الصور تضعفنى هذه الليلة، أنت قلبي بالكامل وأنا فخور جدًا بأن أكون ابنة بروس ويليس".



رومر ويليس

في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت تالولا تحديثًا عن حالة والدها أثناء ظهورها في برنامج درو باريمور، وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي تغيير في حالته، قال تالولا: “إنه هو نفسه والذي أعتقد، أنه أفضل شيء يمكنك أن تطلبه، وما أراه هو الحب عندما أكون معه، هو والدي نفسه الذى يحبنى".



تالولا ويليس

وأوضحت أيضًا سبب اعتقادها أنه من المهم أن تكون منفتحة بشأن حقيقة حالة والدها، حيث أضافت تالولا: "أعتقد أن الأمر ذو شقين، من ناحية، هذا هو ما نحن عليه كعائلة، ولكن من المهم أيضًا بالنسبة لنا نشر الوعي حول مرض الخرف الجبهي الصدغي، إذا تمكنا من أخذ شيء نكافح معه كعائلة، وبشكل فردي، لمساعدة الآخرين، لتغييره لجعل شيء جميل فيه، فهذا أمر مميز حقًا بالنسبة لنا".

بروس لديه خمس بنات، رومر وتالولا وسكاوت من زواجه من ديمي مور ومابيل راي وإيفلين بن مع زوجته إيما هيمينج.