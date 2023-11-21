شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا بعد تكريمها فى مهرجان الباطنة بعمان: التكريم إكسير الحياة للفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة روجينا عن سعادتها لتكريمها بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى بعمان وقالت لـ " الخليج 365 " التكريم يعتبر أكسير الحياة لأى فنان الذى يستمد منه طاقته الفنية والتي تجعله يستمر في تقديم جهوده لسعادة الجمهور ، لافتا انها تعتبر مسلسل " ستهم " الذى قدمته في الماراثون الرمضانى الماضى انه وش السعد والخير وتتمنى أن تقدم أعمالا تليق بالجمهور المصرى والعربى وأن تنال إعجابهم



تكريم روجينا بسلطنة عمان تكريم روجينا بسلطنة عمان



جانب من تكريم الفنانة روجينا جانب من تكريم الفنانة روجينا

يذكر أن الفنانة روجينا تخوض تجربة دراما الـ15 حلقة فى مسلسلها "سر إلهى" الذى تعاقدت على بطولته للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث بدأت فى التحضير للشخصية التى تجسدها فى أحداث العمل بالتعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذى بدوره بدأ فى ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة قبل إبرام التعاقدات وبدء التصوير.

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.

وكان آخر أعمال روجينا مسلسل" ستهم" فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وضيف الشرف إياد نصار وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وشاركت روجينا كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "تياترو" الذى تم عرضه في شهر فبراير الماضى، الذى ضم عدداً كبيراً من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، مع ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف منهم عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، سليمان عيد، حمدي الميرغني، حجاج عبد العظيم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وسماء إبراهيم ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.