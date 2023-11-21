شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور لنجوى إبراهيم: أنتِ قيمة عظيمة ولا يهمك من المنقلبين على ذكائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سماح أنور عن استيائها الشديد مما تعرضت له الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي "بيت العز"، مؤكدة أنها قيمة عظيمة وصاحبة عقل يبث نورا طاغيا ولا يتسق ذلك مع الظلام والقبح.

وقالت سماح، عبر حسابها على إنستجرام وفيس بوك: "انتي جميلة وقيمة وعظيمة وعقلك يبث نور طاغي فعلا، ولا يتسق ذلك مع الظلام والقبح، هذا الزمن له مريديه، زمن الظلم والظلام والحرب في كل مكان حتى داخل البيت الواحد وحتى الشخص الواحد تجديه يحارب نفسه مخلصا لظلامه و كارها لخيره".

وأضافت سماح: "لا يهمك من المنقلبين على ذكائهم وعلى الحياة وعلى النور، فهم أهل لزمانهم الموبوء بهم".



سماح أنور

وكانت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، خرجت مؤخراعن صمتها، وردت على منتقديها من خلال برنامجها "بيت العز" على إذاعة "نجوم إف إم"، حيث انتقدت نجوى إبراهيم حالة النقد السلبى والتعليقات الصعبة التى تكتب أحيانًا في التعليقات لديها.

وقالت نجوى إبراهيم متهكمة: "عايزيني اعتزل؟ أنا عندى 80 سنة وعيانة وعندي سرطانات وعملت 7 آلاف عملية، أنا مش جايه أعمل مستقبل وأربى عيالي، أنا فرحانة أني بكلمكم وبتشرف بكلامي معاكم، واختتمت حديثها قائلا: "حبوا بعض شوية".