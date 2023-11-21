شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء الشريف دكتورة بالوحدة الصحية وشقيقة وليد فواز فى مسلسل "العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ولاء الشريف في بطولة مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والمقرر انطلاق عرض أولى حلقاته يوم الأحد المقبل 26 نوفمبر على قناة DMC الساعة 8 مساء، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية دكتورة في الوحده الصحية بالأقصر، وهى أخت وليد فواز وابنة محمد عبد العظيم.



ولاء الشريف

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، هاجر الشرنوبى، وأحمد والى، سارة نور، فتوح أحمد، عايدة فهمى، لبنى ونس، عزوز عادل والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتشارك ولاء الشريف في مسلسل "صوت وصورة" الذى تم عرض حلقته الأخيرة منذ قليل على قناة DMC، وهو بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، عماد صفوت، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وكان آخر أعمال ولاء الشريف مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة، والذى عرض في فبراير الماضى، ومن بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ، وئام مجدى، أسامة الهادى، و"الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور.