بفستان جلد.. كايلي جينر تستعرض رشاقتها بلوك أسود رائع- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أنظار الجمهور بأخر ظهور لها حيث أطلت بلوك رائع إرتدت فيه فستان ضيق قصير لاللون الأسود صنع من الجلد من دون أكمام مكشوف الصدر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، هنأت كايلي جينر شقيقتها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، بعيد ميلادها وأحدث حالة من الجدل.

وفي التفاصيل أرسلت كايلي باقة من الورود لشقيقتها، كتب عليها "عيد ميلاد سعيد بعيدك الـ 30"، بالرغم من أن كيندال تبلغ الـ 28 عاماً، وتساءل الجمهور هل كايلي لا تعرف عمر شقيقتها الحقيقي؟

