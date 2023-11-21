بالفيديو- بأجواء عائلية وفي بداية موسم عيد الميلاد..كلوي كارداشيان مع عائلتها في حفل ماريا كاري

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان صور عائلية جمعتها بأختها كيم وأومها كريس جينار وأولادهم، حيث أظهرت الصور الجميع أثناء حضورهم أحد حفلات النجمة العالمية ماريا كاري الخاصة بعيد الميلاد، وعلقت كلوي بالقول : " ملكة عيد الميلاد !!!! في الحفل الأول للفتيات الصغيرات على الإطلاق، ذهبنا لرؤية الملكة نفسها، !! لقد قضينا جميعًا أفضل الأوقات، وخلقنا أكثر الذكريات سحرًا!! شكرا لك أمي لأخذنا جميعا!".



وفي وقت سابق، عايدت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان أختها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر بمناسبة عيد ميلادها بصور من ولحظات جمعتهما منذ الطفولة وحتى الأن، وعلقت عيلها برسالة معبرة قالت فيها: "كيندال، أنت واحدة من أكثر الأرواح النادرة والوفاء واللطيفة والمتعددة الأوجه التي عرفتها على الإطلاق. أنت مليء بالإبداع والرحمة والفضول والغموض في آن واحد. لقد فتحت ذهني لوجهات نظر مختلفة في الحياة. أنت تشجع الآخرين على تحدي أنفسهم، وأن يكونوا نسخة أفضل مما هم عليه. أنت التعريف الحقيقي لجاك من جميع المهن...عارضة أزياء، ملكة التكيلا، دي جي، مصور فوتوغرافي، عاشق للحيوانات، صاحب صحة فوق العادة، مدمن للأدرينالين، بطل مصارعة الأذرع..... هذه القائمة ستكون طويلة جدًا إذا كتبت كل شيء تتفوق فيه في الطريقة التي تعيش بها الحياة تتم بشكل جميل".

