بالصور- شريف منير يفاجئ الجمهور بشكل حفيديته بعدما كبرت

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري شريف منير صور لحفيديته الصغيرة عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و عبر عن محبته لها من خلال التعليق على المنشور بالقول :" حفيدتي كبرت بقت جميلة وبقت حنينة عليا أوي أوي، أنا بحمد ربنا أنه أداني حفيدة حنونة ، طيبة ، مؤدبة ، جميلة وزي القمر ربنا ما يحرمني منها".



وفي وقت سابق، أطلت إبنة الممثل المصري شريف منير، أسما على الجمهور بمقطع فيديو، تحدثت من خلاله عن حرب غـ زة، ووضعته تحت عنوان: "ايه أتغير في حياتكم بعد ٧ أكتوبر؟".

وقالت أسما شيرف منير: "كل حاجة اتغيرت كل حاجة، بشوفها بشكل مختلف وبحسها بشكل مختلف ٧ أكتوبر غير العالم كله. تبلغ مساحة هذا المنزل الصغير 30 مترًا مربعًا فقط، بقيت حاسة إني بقدر كل نعمة اعتدتها، كما تعلمت الصبر على الشدائد والابتلاء. بعد اللي شوفناه ده كله، الفلسـ طينين مستحيل يكونوا باعوا أرضهم أبدًا وحسيت إني لازم أكون منتمية لبلدي وأحبها وأقدرها وعمري ما تكلم عنها وحش. إيمانهم ملهم، الكارثة بتحصل وأنت بتشوف درجة إيمان عالية، أول مرة أشوف درجة إيمان بالقوة دي، فأنا تعلمت وقربت من ربنا بسبب اللي بيحصل ده".

