تكلف 2 مليون ريال لتنفيذه.. شاهد مجلس قعيد المجد يحصد الإعجاب

تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم مقطع فيديو نشره الناشط الإجتماعي قعيد المطيري المعروف بقعيد المجد يوثق جانب من مجلسه الجديد. وأظهر الفيديو أناقة مجلس قعيد المجد وفخامة أثاثه ومحتوياته وأوضح الفيديو أن المجلس تكلف 2 مليون ريال لتنفيذه بهذا الشكل. وحصد الفيديو تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بفخامة مجلس قعيد المجد وذوقه الرفيع. يذكر أن قعيد المجد أعلن منذ أيام اعتزاله تطبيق تيك التوك وإنضمامه لحملة المقاطعة السعودية للتطبيق بسبب عدم حظره لمقاطع الإساءة للمملكة وأكد في وقت لاحق أن تطبيق تيك توك سيواجه إندثارا حتميا.

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