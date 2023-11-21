بعد مطالبات البعض باعتزال نجوى إبراهيم.. سماح أنور: "عقلك يبث نور لا يتسق مع قبح هذا الزمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة سماح أنور على تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم والتي ردت خلالها على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا ومطالبة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتزالها، وذلك خلال تقديمها إحدى فقرات برنامجها الإذاعي "بيت العز" الذي يذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم".

ونشرت "سماح" صورة للإعلامية نجوى إبراهيم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "الأستاذة الإعلامية بحق نجوى هانم إبراهيم، انتي جميلة وقيمة وعظيمة وعقلك يبث نور طاغي فعلًا ولا يتسق ذلك مع الظلام والقبح هذا الزمن له مريديه زمن الظلم والظلام والحرب في كل مكان حتى داخل البيت الواحد وحتى الشخص الواحد تجديه يحارب نفسه مخلصًا لظلامه وكارهًا لغيره، لا يهمك من المنقلبين على ذكائهم وعلى الحياة وعلى النور فهم أهل لزمانهم الموبوء بهم".

وخرج العديد من الفنانين عن صمتهم دفاعًا عن الإعلامية الكبيرة منهم الفنان صلاح عبدالله وعلق قائلا: " اللي قالوا الكلام ده يا هانم لسانهم عايز قطعه، وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعه، ولما جيت لك مع بنتي من 8 سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنت لك، بإذن الله ليلة جميلة مع ماما نجوى في بيت العيلة وزي ما شفتي الكلام البصل ياريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إتنشر ماما نجوى، نجوى إبراهيم، كلنا بنحبك".

إلى جانب الفنان نبيل الحلفاوي الذي حرص على التعليق قائلا: " إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوى إبراهيم مينفعش نقول ماما نجوى لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟، هذه فئة لا تستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد، هي فئة اختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح والظلام والحقد الأسود ووجدت في السوشيال ميديا متنفسًا لهم وعلينا ألا تتوقف عندهم ولو للحظة، تعبرينهم كما تعبرين بقعة ماء آسن في طريقك لهم ليسوا إلا نقطة في بحر جمهورك المحب الكريم".

وقامت الإعلامية نجوى إبراهيم بالرد على مطالبات البعض اعتزالها قائلة: "لأول مرة أقرأ التعليقات، يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزني اعتزل؟، ضروري هعتزل أنا عندي 80 سنة وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبًا".

وأضافت نجوى إبراهيم: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟"، متابعة: هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".