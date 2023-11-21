تفاصيل تعرض فيروز لاتهامات بسبب أولادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

علاقة المطربة اللبنانية فيروز، وأبنائها "هلي" و"زياد"، و"ريما"، ظلت سنوات طويلة محل أسئلة كثيرة، منها ما كان مصدره نجاحا فنيا، وبينها الذي أثار حولها الاتهامات.

ومع احتفالنا اليوم بعيد ميلاد جارة القمر فيروز، التي تدخل اليوم عامها الـ 88 ، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر، عام ١٩٣٥، نكشف بعض ملامح تلك العلاقة الشائكة بينها وبين أولادها.

الموسيقار زياد الرحباني

غنت من ألحانه والدته، أعمال عديدة، كان أولها "سألوني الناس"، ووصل التعاون إلى قمته في ألبوم "كيفك إنت".

زياد، خلال ظهوره بأحد البرامج، كشف عن تصديه لرغبة والدته في تقديم عمل من ألحان سيد درويش، وقال: "فيروز تحب كلمات ولحن أغنية (حرج عليا بابا ما روحش السينما وحقبلك فين"، وفكرت تقدمها، ولكن قلت لها "بيقوموا عليك المصاروة" إذا غيرت الكلمات ف(نقعتها)".

الموسيقار زياد الرحباني الذي وصف والدته، انها إستثنائا فنيا وإنسانيا، كشف خلال ظهوره في برنامج "معكم"، كتابته كلمات أغنية "كيفك إنت "، خلال فترة الخلاف الذي وقع بينه وبين فيروز، وأنها احتفظت 4 سنوات بها، قبل تقديمها.

وتعرضت الفنانة فيروز، عقب طرح "كيفك إنت" للهجوم، إذ تم اتهامها بالتحرش بالرجال، بسبب مقطع "ملا أنت " الذي يعني "يا جمالك إنت".

وبسبب زياد واجهت فيروز بالغناء للطائفة الشيعية، بعد غنائها من كلماته وألحانه أغنيتها الشّهيرة "عودك رنان رنة عودك إلي، عيدا كمان ضلّك عيد يا علي".

واشتعلت المشاكل بين زياد ووالدته بقوة منذ خمس أعوام مع إطلاقه تصريحه القنبلة: "فيروز تحب السيد حسن كثيرا"، قبل أن ينتهي الخلاف بمكالمة هاتفية.

زياد وريما

وبسبب الأم فيروز، دخل زياد في خلافات عديدة مع شقيقته ريما، وخلال ظهوره في برنامج "يلا طول السيرة"، كشف عن عدم رضاه عن ألبوم "ببالي" الذي تولت شقيقته الإشراف عليه، وطرح بصوت والدته.

زياد، قال: "العلاقة مقطوعة مع ريما، وما قدم لفيروز أخيراً وصل إلى مكان لا يمكن السكوت عنه ولم أتكلم حتى اللحظة عما قدّم، والدتي لم تسألني عنه حتى اللحظة".

وأضاف: "أختي عن سوء نية أو عن عدم دراية قامت بعمل تجاه فيروز كان غير موفق.. وأمي لم تسألني عن رأيي فيه. تكلمت معي ورأينا بعضنا لكن لم تسألني رأيي".

ريما، كشفت مؤخرا عن التصالح بينها وبين زياد، ونشرت بالنيابة عنه وعن والدتها، بيانا حذرت به أبناء عمهم الراحل منصور الرحباني، من إستغلال أعمال الرحابنة وفيروز.

هلي

ظهور الفنانة فيروز، مؤخرا في قداس الذكرى 36 لرحيل والدهما الموسيقار عاصي الرحباني، بصحبة نجلها "هلي" البالغ من العمر 64 عاما، ويعاني إعاقة ذهنية، كان السبب في تعرضها للهجوم.

المخرجة ريما الرحباني، التي تتولى إدارة أعمال والدتها، والإشراف على صفحاتها في مواقع التواصل، شنت هجوما حادا على ما تردد بشأن قيام والدتها المطربة الكبيرة فيروز، بإخفاء شقيقها "هلي" الذي يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن الإعلام.

ريما، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، شنت هجومها، وكتبت: "أعداء الخير، هيدي هلق إِنْسرت زغير.. بكندا، للتذكير إنّو هلي أخوي، مارق عندي على الصفحة قبل إذا حدا متابع، هلق اللي ما يتابع مشكلته، أكيد فاته شيء بس أكيد اللي بيهم بالموضوع، ما يبقى يتّهم غيرو بأفعال لا بتخطر لا ببال ولا بخاطر، آه ما لا يخطر بخاطر مطلقيها لأن هنّي كانوا هيك تصرفوا، بيفكروا الكل مثلهم عديمي الأخلاق".