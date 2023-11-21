محمد رمضان يتجول بسيارته لأول مرة في شوارع الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

ونشر "رمضان" صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وظهر خلالها وهو يقود سيارته الفارهة بعدد من شوارع مدينة الرياض.

وعلق على الصورة قائلا: "وأنا سايق عربيتي لأول مرة في شوارع الرياض في طريقي من بيتي إلى مكتبي".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن استلام منزله في الرياض بشهر سبتمبر الماضي ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أوضح خلاله استلام منزل فاره وعلق قائلا: "الحمد لله امبارح وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض"، ووجه الشكر والتحية للشعب والحكومة السعودية قائلا: "اللهم بارك في هذه الأرض المباركة وأحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت بفيلم "ع الزيرو" والذي شارك بطولته لأول مرة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم أفلام الصيف الماضي.