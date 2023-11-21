أيتن عامر: "الناس اللي بتقولي بطلي شغلك واقعدي في البيت مش هينفعوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة أيتن عامر، رسالة لمتابعيها، من خلال بث مباشر أقامته عبر حسابها الرسمي بموقع على "إنستجرام" لترد على متابعيها الذين يشنون هجومًا عليها.

وقالت أيتن: "أنا طالعة النهاردة عشان أقولكم حاجة صغيرة كده وأتمنى انكو تستوعبوها وتفهمونا كويس، أنا هتكلم عن نفسي مش هتكلم عن حد، أنا اسمي أيتن عامر ممثلة مصرية عشان لو حد مش عارفني، اللي عايزة أقوله لكم مش معنى إن احنا بنعمل دعاية لشغلنا إن احنا نسينا القضية الفلسطنية، أنا بقالي شهر ونص من أول مالكارثة ماحصلت وأنا مبعلنش غير عنها، و الأكاونت بتاعي كان هيتقفل بسبب الحاجات اللي بنزلها".

وتابعت: "زي ماإحنا مهتمين بالقضية وبندعمها بكل ما أوتينا من قوة، بيصعب عليا أوي لما حد منا أو حد من زملائنا بيعلن عن شغله والناس بتهاجمه وتقولوا أنت مش حاسس بالناس، دي طبيعة شغلنا، والإعلان عن شغلنا دا جزء من شغلنا وجزء من عقودنا، ليه بتهجمونا لما بنعلن عن شغلنا، ولما نمارس شغلنا دا مش سبب منطقي أبدا، احنا ممكن نهاجم حد مبيدعمش القضية خالص مش شايل همها لكن شخص بيتكلم عن القضية وبيساندها ليه بنهاجموا ونقولوا كلام مش لطيف".

واستكملت: "مينفعش أقول لحد متروحش شغلك ومتعملش واجباتك ومتلتزمش بعقودك، لما ممكن أقول أنت ليه متكلمتش عن القضية ولكن برضو ده مش حقنا".

وأردفت: "مش معنى إن احنا بنعلن عن شغلنا إحنا كده بنشغل الرأي العام عن القضية، لأن الأكونت اللي بنزل عليه الشغل هو نفس الاكونت اللي بينشر الكوارث الغير آدمية اللي بتحصل في فلسطين، ليه واخدين موقف أوي كده من الفنانين ومضايقه جدًا وصعبان عليا أن إنتوا عليتي الكبيرة، صعبان عليا جدا إن انتو بتعملو كدا فيا أو في زميل ليا، أرجوكم استوعبوا إن الإعلان عن شغلنا دا جزء من شغلنا وإحنا حابين شغلنا ومش حابين أنه يتأثر فـ من فضلكوا كفاية هجوم لأن زي مانتوا بتعملوا شغلكوا إحنا بنعمل شغلنا".

واختتمت حديثها: "ياريت بلاش مزايدات كلنا شايفين اللي بيحصل، ومينفعش أن أهاجم فنان عشان بينزل شغله عشان كدا عيب، لا العيب أني مكملش عقودي وملتزمش ومنزلش شغلي، وأفرح بنجاحي، وأزعل عشان القضية، طبعًا أنا بشتغل عشان عندي الالتزامات والدنيا هتقف لو بطلت شغلي؟، آه هتقف لأن الناس هترفع عليا قواضي وهتحبس ومش هعرف أوفي التزماتي، فالناس اللي بتقولي بطلي شغلك واقعدي في البيت مش هينفعوني، أنا بدافع عن نفسي وعن زملائي من الهجوم الغريب اللي بيحصل ده، أنا دلوقتي أم ومستنية ولادي يخلصوا تمرين بعد شوية، وعندي لوكيشن بعد ساعتين، وهكون بحتفل بعيد ميلادي، وأصحابي اللي هيجولي مش هقولهم متجوش تحتفلوا بيا هقول كل سنة وأنا طيبة وهقول يارب العالم يفوق بقا".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر طرحت أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "اكشف" على "يوتيوب".