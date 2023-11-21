شريهان تعلق على استشهاد المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت النجمة شريهان على استشهاد المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري والتي استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال إحدى الغارات الجوية في جنوب لبنان.

ونشرت "شريهان" صورة لهما عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق "إنستجرام" واستشهدت بآية قرآنية قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

وتواصل شريهان دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديو من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته وقصفه قطاع غزة وسط استشهاد الآلاف من الأسر والأطفال.

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.