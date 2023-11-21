شكرا لقرائتكم خبر عن "راجعين"يحارب الاحتلال ويدعم فلسطين.. أبرز تصريحات صناع ونجوم الأوبريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع 25 فنان متطوعا من الوطن العربى، لأول مرة في أوبريت راجعين لدعم القضية الفلسطينية لتعود جميع عائداته لصالح أطفال غزة، الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع نجوم الراب في العالم العربى من دول مختلفة مصر و الأردن والسعودية والكويت وليبيا وتونس والمغرب وفلسطين والسودان وتم تصوير معظم الفيديو كليب في الأردن و تصوير باقى المشاركين عن بعد كل في بلده.

ونستعرض أبرز تصريحاتهم الخاصة لـ ”الخليج 365” من خلال انفوجراف التالى:

المخرج الفلسطيني عمر رمال: أوبريت راجعين يحارب الاحتلال الفكرى

الفنان الفلسطيني وسام قطب: رسالتنا واضحة و قوية في أوبريت راجعين



عمر رمال و وسام قطب

الفنانة الفلسطينية زين: هدفنا في أوبريت راجعين نوصل صوت القضية الفلسطينية للعالم

الفنانة السورية غالية: فلسطين قضيتنا وأردنا من أوبريت راجعين أن يصل صوتنا للعالم



زين و غالية

ناصر بشير: لم نواجه صعوبة في جمع 25 فنانا من الوطن العربى في راجعين

الأردني عمر حميدات: أوبريت راجعين مثل الحلم العربى بروح و فكر جديد



ناصر بشير و عمر حميدات

الفنان الأردني الأخرس: أوبريت راجعين حلم و ورح جديدة و حاولنا إيصال صوتنا

الفنان الليبى فؤاد القريتلى: كلنا إيد واحدة في الأوبريت لمساعدة إخواتنا في فلسطين



الأخرس و فؤاد القريتلى

الفنان الأردني سيف صفدى: الفلسطينيون علمونا الصمود و القوة و العزة

الفنان الأردني سيف بطاينة:أوبريت راجعين أثبت قدرتنا على الاتحاد دعما لفلسطين



سيف صفدى و سيف بطاينة

الفنان الأردني سيف شروف: ترجمة أوبريت راجعين لـ 7 لغات ليصل للعالم أجمع

الأردنية فرح حورانى: عملنا أوبريت راجعين لنحكى و نعبر و نساعد أهل فلسطين



سيف شروف و فرح حورانى

الأردنية حياة أبو سمرة: اتحادنا قوة و أوبريت راجعين مجهود جماعى

المخرج الليبى أحمد كويفية: هدفنا و صوتنا واحد في الأوبريت لمساندة أهلنا في فلسطين

الفنان الكويتى فورتكس: عملنا كل اللى في إيدينا في الأوبريت لمساندة إخواتنا بفلسطين