بالصورة- من كواليس مسلسل زينهم..هذا ما قالته سلمى أبو ضيف

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف صورة لها ظهرت فيها من كواليس أحدث أعمالها وهو مسلسل زينهم، وعلقت على المنشور قائلةً: "إن شاء الله خير إسلوب حياة جميلة مسعود في مسلسل زينهم".



وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة بكثرة خبر إرتباط الممثل المصري نور النبوي بالممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، وذلك بعد ظهورهما بأكثر من صورة بالمكان نفسه في المكسيك، وإعتبار الجمهور أنهما يليقان ببعضهما البعض.

ورد نور النبوي أخيراً على هذا الخبر بتصريحات صحفية، ونفاه مؤكداً أن لا صحة له، وأنه غير مرتبط بالوقت الحالي من الأصل، وأن ما يربطه بأي زميلة له هو علاقة عمل أو صداقة لا أكثر.

وكان كل من نور النبوي وسلمى أبو ضيف قد شاركا الجمهور صوراً لهما من رحلتهما إلى المكسيك، كل بمفرده، ولكنهما ظهرا من المكان نفسه، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور.

