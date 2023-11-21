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ابدأ حلمك.. رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد معرضًا للفنون التراثية والحرفية

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ياسر رشاد - القاهرة - خلال تخرج دفعة جديدة بقصر ثقافة موط بالداخلة

تفقد رئيس هيئة قصور الثقافة المحاسب عمرو البسيوني معرضًا للفنون التراثية والتشكيلية بالوادى الجديد.


جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الحفل الختامي لتخريج 40 متدربًا من أبناء مدينة الداخلة، ضمن مشروع ابدأ حلمك الذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة فى أولى محافظات المشروع بالمرحلة الثالثة، الوادى الجديد.

تجول رئيس هيئة قصور الثقافة داخل المعرض الحرف اليدوية المستوحاة من تراث الوادي الجديد بمشاركة جمعيات المجتمع المدني منها جمعية تنمية المجتمع بقرية القلمون، جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الجيزة، وجمعية تنمية المجتمع بقرية القصر، إلى جانب معرض فنى للفنون التشكيلية.

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وشاهد الكثير من اعمال سعف النخيل والجريد، ووسائل الاضاءة التقليدية القديمة ومجموعة من اواني الخزف وفنون الاركيت.

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يأتى الاحتفال استكمالاً لفعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023.

جاء ذلك فى حضور والدكتور هاني كمال، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، ومحمود أنور مدير الاعلام بالهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات والمخرجين.


ابدأ حلمك.. انطلاق فعاليات  تخريج دفعة جديدة في مدينة الخارجة بالوادى الجديد

ابدأ حلمك .. انطلقت قبل قليل فى عاصمة الثقاقة المصرية محافظة الوادي الجديد، فعاليات الحفل الختامي لتخريج 40 متدربًا من أبناء مدينة الخارجة، ضمن مشروع ابدأ حلمك الذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى أولى محافظات المشروع بالمرحلة الثالثة، الوادى الجديد.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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