شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم: أفضل وصف مشخصاتى عن الفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه يفضل تسمية المشخصاتى عن اسم الفنان أو الممثل لأن الفنان يشخص، والممثل هو وعاء لشخصية أحرى، حيث يعير ذاته لشخصيات أخرى، فهى حالة تشخيص حالة أساسية .

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن افضل انطلاقة له في تاريخه الفنى كانت خلال عمله مع المخرج يوسف شاهين، متابعا :"بدايتى الحقيقية مع الفن كانت مع المخرج يوسف شاهين وكانت تمثل لى مرحلة أخرى".

وحول أول أعماله مع المخرج يوسف شاهين، قال الفنان أحمد فؤاد سليم :"كنت في البداية أمثل مثل باقى الممثلين أحيانا انفعل زيادة عن اللازم، وأول مشهد أقدمه مع المخرج يوسف شاهين في "المهاجر"، وكانت جملة صغيرة فقتلها بانفعال، قال لى "انزل" فقلت له أنا جئت وأجهز نفسى كيف سأقرأ النص، فقال لى اقرأ قراءة رشيدة" فهذا هو التمثيل في السينما.

وتابع الفنان أحمد فؤاد سليم :"بدأت منذ ذلك الوقت أن أن يكون الانفعال على قدر الحالة، والصدق الفني هو الأساس في أي موضوع، حركة الممثل على المسرح تشبه اقتراب الكاميرا أو وابتعادها في السينما".