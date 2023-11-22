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لقطات من بروفة الفرقة القومية بقيادة مصطفى حلمى قبل حفل الخميس

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القاهرة - سامية سيد -  انتهت الفرقة القومية  العربية للموسيقى  من بروفتها الأخيرة بقيادة المايسترو مصطفى حلمى داخل إحدى قاعات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تجهيزا لحفلة الفرقة التى تقام  في الثامنة مساء الخميس 23 نوفمبر على المسرح الكبير وتقدم الفرقة مختارات من الأعمال الرومانسية منها والله وعرفنا الحب ، كنا نتلاقى ، كان يا مكان ، ياللى سامعنى ، وحياتك يا حبيبى ، بكتب اسمك ، فاكرة ، إن كنت ناسى ، مضناك ، هان الود ، يامة القمر على الباب ، أمل حياتى ، كنت فين ، اوعى تكون بتحب ، فين طريقك والمسيح .. أداء منار سمير ، سامح منير ، أيات فاروق ، أشرف وليد ، إيناس عز الدين ، أحمد عفت.

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 بروفة الفرقة القومية 

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 بروفة الفرقة القومية 

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 بروفة الفرقة القومية 

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 بروفة الفرقة القومية 
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 المايسترو مصطفى حلمى 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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