شكرا لقرائتكم خبر عن 58 عاما على فيلم " هارب من الأيام".. لـ فريد شوقى وسميرة أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 58 عاما على فيلم " هارب من الأيام"، حيث عرض لأول مرة في 22 نوفمبر 1965 ، والفيلم من بطولة بطولة فريد شوقى، سميرة أحمد، محمود المليجى، صلاح منصور، تأليف ثروت أباظة، وإخراج حسام الدين مصطفى.

وتدور قصة الفيلم في إحدى القرى التى تتواجد بها عصابة من الأشرار يتزعمها الدفراوى، وعمدة القرية، ولا يقدر أحد على الوقوف أمامهما، وهناك الشاب الأبله كمال الذى يحمل طبلة على صدره، ويسخر من الجميع حين يجرى فى شوارع القرية، ودرية ابنة العمدة زيدان تتعامل بإنسانية مع الأبله الذى يحبها، وتقدم له الطعام والملبس، وهى تحب الشاب فخرى، مما يبعث الغيرة فى قلب الأبله وتشعر درية بالسعادة لأن فخرى حصل على شهادته العليا.

وعندما يذهب فخرى إلى منزل العمدة لخطبة درية، يرفض والدها، ولكمال الأبله وجه آخر، فهو زعيم العصابة التى تبعث الرعب فى القرية، وقد سيطر عليها بعد صراع مرير مع الدفراوى ويقرر كمال أن يخطف درية حتى لا تتزوج فخرى، ويسعى الأخير إلى إنقاذ حبيبته، ويدور صراع مع كمال، لكن إحدى النساء اللاتى تحبكمال تطلق النار على حبيبها بدافع الغيرة، وتعود درية مع حبيبها كى يتزوجها.



