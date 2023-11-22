تغيرت 180 درجة وزاد وزنها.. ظهور صادم للفنانة مايا نصري بعد غياب سنوات يفاجئ الجمهور! – صورة

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 12:48 صباحاً - صدمت الفنانة اللبنانية مايا نصري، متابعيها بصورة جديدة بعد غياب طويل عن الأضواء، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
أحدث ظهور لـ مايا نصري
حيث ظهرت مايا، من داخل نادي الرياضة، مؤكدة أنها كسبت الوزن الزائد في الفترة الماضية، وأنها تعمل على خسارته.
وعلقت نصري: “خطوة إلى فصل جديد من رحلة اللياقة البدنية الخاصة بي! حان الوقت للتخلص من تلك كيلوغرامات الزائدة وإطلاق العنان لقوتي الداخلية. مع كل تكرار وكل قطرة عرق، أستعيد صحتي وثقتي. إليكم كسر الحدود واحتضان نسخة أقوى وأكثر لياقة من نفسي”.
زواج مايا نصري
وتزوجت مايا نصري من المخرج المصري إيهاب لمعي عام 2010 وإحتفلا بزواجهما وسط مجموعة مقربة جداً من الأهل والأصدقاء، وأقيمت مراسم الزواج في كنيسة سيدة الوردية في لبنان. رزق الثنائي بثلاثة أولاد، ميكاييلا ومانويلا وجيوفاني.
وإبتعدت مايا نصري عن الساحة الفنية للإهتمام بعائلتها. مرت بفترة عصيبة بعد ولادة إبنها الذي كان يعاني من مشكلة في القلب وخضع لعملية جراحية وعانت كثيراً ولم تتحمل فكرة أن يدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة.
نبذة عن مايا نصري
ولدت مايا نصري عام 1976، ودرست في كلية الفنون الجميلة ومن ثم اتجهت للتمثيل ودرست الإخراج والسينما والتلفزيون، كما اتجهت للعمل كعارضة أزياء، ومن ثم اتجهت لعالم الغناء من خلال مشاركتها في برنامج كأس النجوم، وشاركت عام 1999 في البرنامج التليفزيوني كأس النجوم عن فئة الفنانة الراحلة ليلى مراد.
وعام 2001 كانات بداية انطلاقتها الفنية من خلال تقديمها أول ألبوم غنائي بعنوان أخبارك إيه والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.
آخر أعمال مايا نصري
ويُشار إلى أن آخر أعمال مايا نصري مشاركتها في فيلم ريما عام 2020، مع محمد ثروت وهالة فاخر والطفلة ريم عبد القادر وفراس سعيد وإيهاب فهمي ومها نصار وأحمد فتحي وغيرهم، والفيلم دارت أحداثه في إطار تشويقي حول فتاة صغيرة لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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